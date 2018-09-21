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Meksika'da sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 21:42 | Son Güncelleme

Sinaloa eyaletinde etkili olan selde 3 kişi yaşamını yitirdi

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Sinaloa eyaletinde etkili olan selde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve kayıp 3 kişinin arandığını kaydetti.

Sel nedeniyle eyaletin 11 belediyesinde olağanüstü hal ilan edilirken, 2 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika sel şiddetli yağış

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