Meksika'da sel

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, Sinaloa eyaletinde etkili olan selde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve kayıp 3 kişinin arandığını kaydetti.
Sel nedeniyle eyaletin 11 belediyesinde olağanüstü hal ilan edilirken, 2 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.
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