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Meksika'da sel: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 21:08 | Son Güncelleme

Meksika'da sel: 5 ölü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı selde ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

Michoacan eyaleti yetkilileri, Periban kentinde aşırı yağışların Cutio Nehrinin taşmasına neden olduğunu bildirdi.

Caddeleri sel sularıyla kaplanan şehirde 5 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de ölenlerden 2'sinin çocuk olduğunu kaydetti.

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5 ölü 9 kayıp Meksika sel

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