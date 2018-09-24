Meksika'da sel: 5 ölü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı selde ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.
Michoacan eyaleti yetkilileri, Periban kentinde aşırı yağışların Cutio Nehrinin taşmasına neden olduğunu bildirdi.
Caddeleri sel sularıyla kaplanan şehirde 5 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de ölenlerden 2'sinin çocuk olduğunu kaydetti.
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