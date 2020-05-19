Meksika'da şiddete maruz kalan sağlık çalışanları: 'İşimizi yapmamıza izin verin'

Meksika hükümeti, ülkede 28 Nisan itibarıyla sağlık çalışanlarına, özellikle de hemşirelere, 47 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Yetkililer gerçek rakamın daha fazla olabileceğini de kabul ediyor. Sosyal medyada, hemşirelerin otobüslere binmelerinin engellendiği, Covid-19 hastalarının akrabalarının doktorlara saldırdığı yönünde haberler yayımlandı.

Çok daha kötü biçimde yaralanmadığı için şanslı olduğunu söylüyor Ligia.

Ligia'ya 8 Nisan'da memleketi Merida kasabasında iş çıkışı saldırı düzenlendi. Yanından geçen arabadakilerden biri onun üzerine sıcak kahve döktü. Araçtakiler hızla kaçarken camdan "Enfekte olmuş!" diye bağırdılar.

59 yaşındaki Ligia, 2009'da domuz gribi ve 2013'te kolera salgınında hemşirelik yapıyordu. Bugünlerde ise bazı kişilerin koronavirüse tepki olarak ''şizofrence davrandığını'' söylüyor, "Bu korkunç" diyor.

Ligia Kantun, Meksikalı bir hemşire. 40 yıllık meslek hayatında sağlık çalışanlarına karşı bugünlerdeki kadar tepki görmediğini söylüyor. Çoğu ülkede doktorlar ve hemşireler koronavirüs salgınıyla mücadelede ön cephedeki çalışmaları nedeniyle övülürken, Meksika'da Ligia Kantun'un çok sayıda meslektaşı saldırıya uğradı.

Ligia, "İnsanların bize nasıl saldırdıklarını görmek beni üzdü. Bana daha çok acı veren de bu, psikolojik zarar" diyor.

Alondra Torres, kulak-burun-boğaz uzmanı. 13 Nisan'da Guadalajara'da köpeklerini gezdirirken üzerine çamaşır suyu atıldı. Alondra artık kliniğinde Covid-19 hastalarını görmüyor ancak üniformasının onu bir hedef haline getirdiğine inanıyor.

Boynundan ve omzundan yaralanan Alondra, bazı insanların çamaşır suyu ile yıkanması gerektiğine inanmalarının "kendisini hayal kırıklığına uğrattığını" söylüyor. ''Gözlerim çok yanıyordu, iyi göremiyordum." diyor.

Meksika'da koronavirüs salgınıyla mücadelede ön safhalarda olup da hedef alınanlar sadece doktorlar ve hemşireler değil.

Daniel (gerçek ismi değil) temizlikçi olarak çalıştığı Guadalajara Hastanesi yakınlarında otobüsten inerken diğer yolcular ona vahşice saldırdı:

''Otobüse bindiğimde üç kişinin saldırganlaştığını fark ettim. Beni döverken "kirli, pis" kelimelerini tekrarlamaya devam ettiler. Hiç bitmeyecekmiş gibi hissettim."