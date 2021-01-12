Meksika’da silahlı kartel üyeleri polise atış açtı: 10 ölü

Meksika’da Guanajuato eyaleti yakınlarında kartel üyesi silahlı kişilerin polise ateş açması sonucu biri polis 10 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’da şiddet olayları durmak bilmiyor. Ülkede suç oranının en yüksek olduğu eyalet Guanajuato’ya bağlı Santa Rosa de Lima kentinde polis, silahlı çatışma ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen polislere silahlı kişiler tarafından ateş açıldı. Polislerin de saldırganlara karşılık vermesiyle yaşanan çatışmada bir polis hayatını kaybetti. Polis tarafından vurulan 4 saldırgan da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Silahlı saldırganların, olay yerine gelen destek ekiplerine de ateş açması ile ikinci bir çatışma yaşandı. Bu çatışmada da 5 kişinin hayatını kaybetmesi ile iki çatışmadaki toplam can kaybı sayısı 10’a ulaştı. Yetkililer, polisin araçlarda yaptığı aramalarda 10 suikast tüfeği, 14 el bombası ve 30 molotof kokteyline el konduğunu açıkladı.

Silahlı saldırganlar kartel üyesi çıktı

Guanajuato’da görevli polis David Saucedo, silahlı saldırganların eyaletteki en tehlikeli suç örgütleri olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ve Santa Rosa de Lima Karteli üyeleri olduğunu söyledi. Bölgede karteller nedeniyle şiddet olaylarının sık yaşandığını belirten Saucedo, kartellerin bölge sakinlerinden de haraç istediklerini ve evlerini terk etmeye zorladıklarını bildirdi.

Yetkililer, saldırganlara ait araçlardan birinde, "Santa Rosa de Lima halkı, CJNG masum insanların katillerini temizlemek için kentinize geldi" yazılı bir not bulunduğunu aktardı.

