Meksika'da silahlı kişiler yolcu otobüsünden 19 kişiyi kaçırdı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın kuzeyinde silahlı bir çetenin yolcu otobüsünden 19 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, Tamaulipas eyaletinde Reynosa ve San Fernando kentleri arasındaki otoyolda seyreden otobüsü durduran silahlı çetenin, 19 kişiyi kaçırdığını söyledi.

Yetkili, silahlı kişilerin, 22 yolcuyu otobüste bıraktığı, kaçırılanların Orta Amerikalı göçmenler olduğunun sanıldığını kaydetti.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde 2011 yılında onlarca kişi, benzer şekilde başta Zetas karteli olmak üzere uyuşturucu çetelerince kaçırılmış, öldürülmüş ve toplu mezarlara gömülmüştü. O dönemde kaçırılanlar arasında da göçmenler bulunuyordu.

Çetelerin, göçmenleri yakınlarından fidye istemek ya da zorla çalıştırmak için kaçırdığı ifade ediliyor.

