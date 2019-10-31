Meksika'da silahlı saldırı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir evde düzenlenen parti sırasında açılan ateş sonucu 2 yetişkin ve 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 yetişkin ve 5 çocuk yaralandı.

Meksiko savcılığından yapılan açıklamada, Iztapalapa bölgesinin düşük gelirli kişilerin yaşadığı kesiminde bir evde düzenlenen silahlı saldırıda, 4 yaşındaki bir çocuk ile 2 yetişkinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, açılan ateş sonucu biri 11 aylık 5 çocuğun da yaralandığı ifade edildi.

Savcılık, silahlı kişilerin, saldırının hemen ardından olay yerinden kaçtığını kaydetti.

Yetkililer, ülkede bu yılın ilk yarısında 17 bin 608 cinayet işlendiğini, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 16 bin 714 olduğunu kaydetmişti.

