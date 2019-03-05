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Meksika'da silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 00:25 | Son Güncelleme

Meksika'da silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın önemli turizm merkezlerinden olan Cancun kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kentin yer aldığı Quintana Roo eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, sahil kenarındaki otel bölgesinden uzakta, dar gelirli ailelerin yaşadığı mahalledeki bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Söz konusu evde bir tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olaya ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Saldırının nedeni henüz açıklanmadı.

Cancun kentinde Bonampak Caddesi'nde hafta sonu çeteler arasında çıktığı sanılan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

Cancun'da, 2018'in 8 ayında 342 cinayet işlendiği, bu rakamın 2017'nin aynı döneminde 148 olduğu kaydedilmişti.

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2 ölü 3 yaralı Cancún Meksika silahlı saldırı

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