HABER

Meksika'da silahlı saldırı: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 00:57 | Son Güncelleme

Meksika'da silahlı saldırı: 7 ölü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın Cancun kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Kentin yer aldığı Quintana Roo eyaleti emniyet yetkilisi Alberto Capella, kent merkezinden nispeten uzaktaki bir evde gerçekleşen ve sokak uyuşturucu satıcıları arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı sanılan silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğünü belirtti.

Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kaçtığını belirten Capella, "Cinayetle ilgili şu ana kadar yaptığımız araştırmalar, sokak düzeyinde uyuşturucu ticaretiyle uğraşan çeteler arasındaki olası bir ihtilafı işaret ediyor." dedi.

Polis, ağustos ayında bir gün içerisinde Cancun sokaklarında 8 ceset bulmuştu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında anlaşma tamam!Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında anlaşma tamam!
On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçlarıOn numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
7 ölü Cancún Meksika silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kanarya'ya yine hüsran

Kanarya'ya yine hüsran

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Adana'da görenleri dehşete düşüren görüntü!

Adana'da görenleri dehşete düşüren görüntü!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener buluştu, ittifakta sorunlar aşıldı

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında anlaşma tamam!

On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları

On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

Elektrik kesildi, aç kurtlar şehre indi, gazeteciler yolda kaldı! İşte İstanbul'da 63 kışı

İstanbul'a kurtların indiği 63 kışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.