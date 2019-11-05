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Meksika'da silahlı saldırı: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 12:28 | Son Güncelleme

Meksika'da silahlı saldırı: 9 ölü

Meksika'nın kuzeyinde yer alan Sonora eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, 9 Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınındaki haberlerde, sınır eyaleti Sonora'da iki aileden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin, Bavispe kentinden Chihuahua eyaletinde La Mora'ya bir düğüne katılmak üzere araçla seyahat ederken çete üyelerinin saldırısına uğradığı belirtildi.

Saldırıda, 6 çocuk ve 3 kadının yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, 12 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve bölgeye güvenlik ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Meksika silahlı saldırı Sonora

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