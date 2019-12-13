Meksika'da silahlı saldırıda 4 polis öldü

Meksika'nın orta kesimindeki Villagran kentinde, Polis Teşkilatı Tesislerine düzenlenen saldırıda 4 polisin öldüğü bildirildi.

Meksika basınındaki haberlere göre, kimliği belirsiz kişiler söz konusu tesislere seyir halindeki bir minibüsten uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Saldırıda 4 polis hayatını kaybetti. Saldırganlar aynı minibüsle olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kuvvetlerinin çeşitli zamanlarda Villagran kentinde yaptığı operasyonlarda 153 uzun namlulu silah, 579 tabanca, 482 şarj cihazı ile 12 bin kurşunun ele geçirildiği bildirildi.

