Meksika'da sokaklarda 8 ceset bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın doğusundaki Cancun kentinin sokaklarında bir gecede 8 ceset bulundu.

Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Cancun sokaklarında, iki cesedin terkedilmiş bir takside, iki cesedin bir plastik torba içerisinde ve silahla vurulduğu anlaşılan 4 kişinin cesedinin de farklı sokaklarda bulunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, henüz detaylara ulaşılamadığı bildirildi.

