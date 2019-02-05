Meksika'da su anlaşmazlığından çıkan çatışmada 8 kişi öldü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güneybatısındaki Guerrero eyaletinde kaçak afyon ekim alanlarına yakın su kaynağının kontrolü konusunda yaşanan anlaşmazlık silahlı çatışmaya dönüştü.

Eyalet Güvenlik Sözcüsü Roberto Alvarez, Acapatec iline bağlı Plan de Ayala ilçesi yakınında yağmur ve hasat duası için toplanan 20 ila 30 kişilik gruba 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Sözcü Alvarez, bölgedeki su kaynağının kontrolü konusunda yaşanan anlaşmazlığın sebep olduğu sanılan saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Geçen hafta aynı yerdeki su kaynağının kontrolü konusunda iki grup arasında çıkan anlaşmazlıkta silahların ateşlendiğini ifade eden Alvarez, duruma müdahale etmek üzere bölgeye gelen güvenlik güçlerinin su kaynağı yakınlarında kaçak afyon ekimi yapılan iki ayrı alan tespit ettiğini kaydetti.

Anlaşmazlığın su kaynağını kimin kullanacağı konusunda yaşandığı düşünülüyor.

