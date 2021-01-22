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Meksika’da tır kasasından 128 göçmen çıktı

22.01.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Meksika polisinin şüphelenerek durdurduğu tırdan tam 128 göçmen çıktı.Meksika’nın Veracruz eyaletindeki otoyolda polisler, trafik kontrol noktasında emniyet kemeri ihlali nedeniyle bir tırı durdurdu.

Meksika polisinin şüphelenerek durdurduğu tırdan tam 128 göçmen çıktı.
Meksika’nın Veracruz eyaletindeki otoyolda polisler, trafik kontrol noktasında emniyet kemeri ihlali nedeniyle bir tırı durdurdu. Yapılan incelemelerde tır şoförünün ehliyeti ve yük taşıma için izin kartı olmadığı belirlendi. Bu sırada polis tırın kasasından gelen yardım çığlıkları üzerine kapıları açtı. Yapılan kontrolde tırın kapalı kasasında tam 128 göçmen olduğu ortaya çıktı. Nefessiz kalarak boğulmak üzere olan göçmenler şans eseri ile ölümden kurtuldu. Olay yerine çağrılan Meksika Ulusal Göç Birimi (INM) ekipleri, çoğu Orta Amerika’dan olmak üzere 128 göçmeni taşıyan tır sürücüsünü gözaltına aldı.
INM, ülkelerinin tespit edilmesinin ardından göçmenlere yardım sağlanarak evlerine gönderileceklerini duyurdu.

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