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Meksika'da toplu mezar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 23:50 | Son Güncelleme

Colima eyaletinde bulunan toplu mezardan 19 ceset çıkarıldı

MEKSİKO (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'nın güneybatısında, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Colima eyaletinde toplu mezar bulundu.

Colima Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Tecoman vilayetine bağlı Santa Rosa ilçesindeki bir arazide 11 mezar oyuğunda 19 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Eyalet Valisi Jose Ignacio Peralta Sanchez de arazide kazıların sürdüğünü, daha fazla cesedin bulunmasını beklediklerini belirtti.

Eyalette ciddi bir organize suç problemi olduğuna dikkati çeken Sanchez, henüz hangi suç şebekelerinin sorumlu olduğunu bilemediklerini, cesetler üzerinde yapılan DNA incelemelerini kayıp kişilerin verileriyle karşılaştırarak sonuca varmaya çalışacaklarını ifade etti.

Meksika Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Colima, her 100 bin kişide 113 cinayet vakasıyla 2017'de ülkenin en yüksek cinayet oranına sahip eyaleti olmuştu.

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Colima eyaleti Meksika organize suç toplu mezar

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