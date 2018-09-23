Meksika'da toplu mezarda çocuk kalıntıları bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'da bir toplu mezarda çocuk kalıntılarının bulunduğu bildirildi.
Yetkililer, Gulf eyaletinde Veracruz kentinde kalıntıların çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı da çocuk pantolonu, ayakkabısı, üzerinde çizgi karakterler olan tişörtlerin yer aldığı kurbanlara ait çeşitli eşyaların resimlerini paylaştı.
Soruşturmayı takip eden ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, çocuk kalıntılarının, geçen haftalarda 174 insan kafatasının çıkarıldığı toplu mezarda bulunduğunu söyledi.
Mezarda kazı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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