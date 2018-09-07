Meksika'da toplu mezardan 166 kafatası çıktı

MEKSİKO (AP) - Meksika'da bir toplu mezardan 166 kafatası çıkarıldı.
Savcı Jorge Winckler, Veracruz eyaletinin körfez kıyılarında tespit edilen bir toplu mezarda 166 kafatasının bulunduğunu açıkladı.
Güvenlik nedeniyle mezarın yerini söyleyemeyeceğini belirten Winckler, bulunan cesetlerin iki yıl önce gömüldüklerine dair işaret bulunduğunu aktardı.
Söz konusu toplu mezar, Meksika'da şimdiye kadar keşfedilen en büyük toplu mezarlardan biri olarak nitelendiriliyor. Ülkede, uyuşturucu kartelleri, kurbanlarını ortadan kaldırmak için genellikle bu türden gizli mezarlıkları kullanmakla biliniyor.
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