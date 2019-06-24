HABER

Meksika'da uyuşturucu baronlarının varlıkları yoksullar için satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 22:08 | Son Güncelleme

Meksika'da uyuşturucu baronlarının varlıkları yoksullar için satılıyor

Meksika'da, uyuşturucu karteli liderlerinin devlet tarafından el konulan lüks varlıkları yoksullara yardım için açık artırmayla satışa sunuldu.

BBC'nin haberine göre, aralarında uyuşturucu baronlarına ait kaçış tünelli ve havuzlu evlerin, büyük bir çiftlik ile bir uyuşturucu karteli liderinin öldürüldüğü apartman dairesinin de olduğu 27 mülk, yoksullara kaynak sağlamak amacıyla satışa çıkarıldı.

Meksika medyasında yer alan haberlerde, 27 mülkiyetten yalnızca 9'unun fiilen satıldığı ve yaklaşık 3 milyon dolar toplandığı ancak elde edilen gelirin beklenenden daha az olduğu ifade edildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, açık artırmadan elde edilen gelirin, Guerrero eyaletindeki yoksul ve uyuşturucu çeteleri şiddetinden etkilenmiş halka katkıda bulunacağını belirtti.

Yetkililer, hükümetin geçen ay kurduğu "Çalınan Malları Halka İade Etme Enstitüsü" tarafından düzenlenecek, çoğunluğu suçlulara ait lüks araç ve malların satılacağı açık arttırmadan elde edilecek gelirlerin, Oaxaca eyaletindeki iki yoksul bölge halkına bağışlanacağını ifade etmişti.

- Eski devlet başkanları tarafından kullanılan lüks araçlar da satılmıştı

Lopez Obrador, şubat sonunda, eski devlet başkanları tarafından kullanılan kurşun geçirmez lüks makam araçlarının çoğunun açık artırmayla satıldığını belirtmişti.

Resmi araç satışlarından yaklaşık 3,25 milyon dolar sağlandığını ifade eden Lopez Obrador, bu miktarın sosyal projeler için kullanılacağını vurgulamıştı.

Lopez Obrador, benzer açık artırmalar yapılacağını, zira geriye birçok araç kaldığını, helikopter ve uçakların da satılacağını dile getirmişti.

Göreve başlamasının ardından Lopez Obrador, devlet başkanlığı uçağını satışa çıkarmıştı. Yetkililer, bu uçağın yanı sıra hükümetin çok sayıda uçak ve helikopterinin de satılacağını duyurmuştu.

Göreve geldikten sonra kendi maaşını düşüreceğini açıklayan Obrador, ayda 108 bin peso (5 bin 707 dolar) maaş alacağını ve hiçbir hükümet yetkilisinin, 6 yıllık görev süresi boyunca devlet başkanından fazla kazanamayacağını ifade etmişti.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Korkunç olay! Irmağa giren genç bir anda çırpınmaya başladı, ailesi şaka yapıyor sandı ama...Korkunç olay! Irmağa giren genç bir anda çırpınmaya başladı, ailesi şaka yapıyor sandı ama...
Gölcük Tabiat Parkı’ndaki bungalov evler ihaleyle satılacakGölcük Tabiat Parkı’ndaki bungalov evler ihaleyle satılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açık artırma Meksika uyuşturucu karteli liderleri

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü! Savunması herkesi şaşırttı

Eşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü! Savunması herkesi şaşırttı

Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 4 tutuklama

İğrenç olay! Farklı günlerde 5 erkek tarafından...

24 Haziran 2019 On Numara çekiliş sonuçları

24 Haziran 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Antalya'da şaka yaptığı zannedilen genç, boğuldu

Korkunç olay! Irmağa giren genç bir anda çırpınmaya başladı, ailesi şaka yapıyor sandı ama...

Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı

Yola çıkacaklar dikkat! 20 gün boyunca kapalı

Konyaaltı Sahili’nde mavi bayrak krizi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.