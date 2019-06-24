Meksika'da uyuşturucu baronlarının varlıkları yoksullar için satılıyor

Meksika'da, uyuşturucu karteli liderlerinin devlet tarafından el konulan lüks varlıkları yoksullara yardım için açık artırmayla satışa sunuldu.

BBC'nin haberine göre, aralarında uyuşturucu baronlarına ait kaçış tünelli ve havuzlu evlerin, büyük bir çiftlik ile bir uyuşturucu karteli liderinin öldürüldüğü apartman dairesinin de olduğu 27 mülk, yoksullara kaynak sağlamak amacıyla satışa çıkarıldı.

Meksika medyasında yer alan haberlerde, 27 mülkiyetten yalnızca 9'unun fiilen satıldığı ve yaklaşık 3 milyon dolar toplandığı ancak elde edilen gelirin beklenenden daha az olduğu ifade edildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, açık artırmadan elde edilen gelirin, Guerrero eyaletindeki yoksul ve uyuşturucu çeteleri şiddetinden etkilenmiş halka katkıda bulunacağını belirtti.

Yetkililer, hükümetin geçen ay kurduğu "Çalınan Malları Halka İade Etme Enstitüsü" tarafından düzenlenecek, çoğunluğu suçlulara ait lüks araç ve malların satılacağı açık arttırmadan elde edilecek gelirlerin, Oaxaca eyaletindeki iki yoksul bölge halkına bağışlanacağını ifade etmişti.