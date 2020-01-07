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  4. Meksika’da uyuşturucu savaşları

Meksika’da uyuşturucu savaşları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

Meksika’da uyuşturucu savaşlarının başladığı 2006 yılından bu yana 60 bin kişinin kaybolduğu ifade ediliyor.Meksika’da uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ediliyor.

Meksika’da uyuşturucu savaşlarının başladığı 2006 yılından bu yana 60 bin kişinin kaybolduğu ifade ediliyor.
Meksika’da uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ediliyor. Meksikalı yetkililer, devletin uyuşturucu kartelleri ve suç örgütlerine karşı başlattığı 2006 yılından bu yana 60 binden fazla kişinin kaybolduğunu açıkladı. Kayıp olarak belirlenenlerin yüzde 53’ünün yaşlarının 15 ile 35 arasında olduğunu kaydeden yetkililer, kayıpların yüzde 74’ünün ise erkek olduğunu bildirdi. Kayıtların tutulmaya başlandığı 1964 yılından bu yana kayıp olarak kaydedilenlerin sayısı 61 bin 637 olarak açıklandı. Ancak en fazla kayıp sayısı eski Devlet Başkanı Felipe Calderon’un uyuşturucu ile mücadele başlattığı 2006 yılında görüldü.

Bir yılda en az 5 bin kişi kayboldu
Meksika Ulusal Arama Komisyonu Başkanı Karla Quintana, sadece geçen yıl 5 binden fazla kişinin kaybolduğunu söyledi. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Quintana, “Korku verileri elde ettik. Bunların arkasında aileler için acı dolu hikayeler var” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl 31 bin kişi öldürüldü
Ülkede yalnızca geçtiğimiz yıl 31 bin kişi öldürüldü. Ölümlerin arkasında kartellerin ve suç örgütlerinin olduğu bilinse de ölüm ve kayıplardan güvenlik güçleri sorumlu tutuluyor.
Guatemala’da 36 yıl süren iç savaşta yaklaşık 40 bin kişi, Arjantin’de 1976-1983 yılları arasındaki askeri yönetim sırasında da yaklaşık 30 bin kişi kaybolmuştu.

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