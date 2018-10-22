Meksika'da Willa kasırgası alarmı

MEKSİKO (AA) - Pasifik Okyanusu'nun doğusunda ortaya çıkan ve şiddeti en yüksek kategoriye (Kategori 5) yaklaşan Willa kasırgası, Meksika'nın güneybatı sahillerini etkileyecek.
ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, bugün hızının en şiddetli seviye olan Kategori 5'e ulaşması beklenen Willa kasırgasının yarından itibaren Meksika'nın güneybatı ve orta batı sahillerinde etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, kasırganın yol açacağı dalga, yağış ve rüzgarların sahillerde hayati tehlikeye neden olabileceği uyarısında bulunuldu.
Meksika hükümeti batı sahilindeki San Blas ve Mazatlan arasındaki kıyı bölgesi için kasırga uyarısı yayımladı. Ayrıca San Blas'ın güneyi ile Mazatlan'ın kuzeyindeki bazı yerleşimlerde de tropik fırtına uyarısı yapıldı.
Saatteki hızı 249 kilometreye ulaşan Willa kasırgasının halen Meksika'nın batısındaki Cabo Corrientes Yarımadası'nın 315 kilometre güneybatısından sahile doğru ilerlediği bildirildi.
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