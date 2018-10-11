Meksika'da yaklaşık 6 bin cesedin kimliği tespit edilemedi

Meksika'da son beş yılda cinayete kurban giden yaklaşık 6 bin kişinin kimliğinin belirlenemediği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, kimlikleri tespit edilemeyen 5 bin 930 kişinin cesedinin bir bölümünün halen morglarda bulunduğu, cenazelerin bir kısmının ise kimlik tespiti yapılmadan toplu mezarlara gömüldüğü kaydedildi.

Geçen ay cinayete kurban giden 400 kişinin cesedinin bulunduğu, bunlardan sadece 40'ının kimliğinin tespit edilebildiği belirtildi.

- Meksika'da güvenlik sorunu önlenemiyor

İçişleri Bakanlığından temmuz ayında yapılan açıklamada, bu yılın ilk altı ayında ülkede 15 bin 973 cinayet işlendiği ve bu sayının 13 bin 751 cinayetin işlendiği 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 16 daha fazla olduğu belirtilmişti.

Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi ve Ceza Yargısı kurumunun 2017 yılı raporuna göre, dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'ine sahip Meksika'da, geçen yılın ilk iki ayında işlenen cinayetler, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

