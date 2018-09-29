Meksika'da yanardağ püskürmesi

MEKSİKO (AA) - Meksika'da başkent Meksiko'nun 71 kilometre güneyindeki Popocatepetl Yanardağı'nın püskürmeye başladığı bildirildi.
Ulusal Afet Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saat içinde yanardağ kraterinde 183 gaz ve kül püskürmesi tespit edildiği belirtildi.
Yanardağdan püsküren küllerin başkentin güney mahallerine kadar ulaştığı kaydedildi.
Yer bilimciler başkent Meksiko'da geçen yıl eylülde gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yanardağdaki volkanik etkinliğin arttığına dikkati çekti.
Adı Aztek dilinde "duman püskürten dağ" anlamına gelen Popocatepetl Yanardağı, 1994'ten bu yana aktif.
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