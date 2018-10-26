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Meksika'da yerli hakları savunucusu öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 10:01 | Son Güncelleme

Tarahumara yerlilerinin haklarını savunan Julian Carrillo cinayete kurban gitti

MEXICO CITY (AA) - Meksika'da Chihuahua eyaletinde yerli hakları savuncusu bir aktivistin öldürüldüğü bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü, ülkenin kuzeyindeki Sierra Madre Dağları çevresinde, Coloradas de la Virgen bölgesinde yaşayan Tarahumara yerlilerinin lideri olan aktivist Julian Carrillo'nun çarşamba akşamı suikaste uğradığını bildirdi.

Carillo'nun kırsal bölgede aracını takip eden silahlı kişilerce katledildiği belirtildi.

Carillo, yerlilerin "ata toprakları" olarak anılan bölgedeki yasa dışı ağaç kesimi ve madencilik faaliyetlerine karşı mücadelesiyle tanınıyordu.

Örgüt, Carillo'nun öldürülmesinin yerli topluluğun bölgede üçüncü bir tarafa verilen maden imtiyazına karşı yaptığı itiraz başvurusunun ardından geldiğine dikkati çekti.

Carillo 2014'ten bu yana hükümetin insan hakları savunucularına getirdiği koruma kapsamında bulunuyordu. Buna rağmen 2016'da Carillo'nun evi kundaklanmış ve 3 yılda 4 akrabası öldürülmüştü.

Meksika'da bu yılın başından bu yana 17 insan hakları savunucusu cinayete kurban gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Julian Carillo Meksika Tarahumara yerli hakları

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