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"Meksika'da yılın ilk yarısında suçların yüzde 70'i ABD menşeli silahlarla işlendi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 21:40 | Son Güncelleme

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard: - "ABD için göçmen girişine sınırlama getirmek ne kadar önemliyse bizim için de silah kaçakçılığını kontrol altına almak aynı derecede önemli"

MEKSİKO (AA) - Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, yılın ilk yarısındaki silahlı suçların yüzde 70'inin ABD'den Meksika'ya kaçak getirilen silahlarla işlendiğini belirtti.

Ebrard, düzenlediği basın toplantısında, ABD için göçmen girişine sınırlama getirmek ne kadar önemliyse kendileri için de silah kaçakçılığını kontrol altına almanın aynı önemi taşıdığını vurguladı. Ebrard, suça karışan silahların büyük bölümünün, yüzde 41'i Teksas eyaleti olmak üzere ABD'nin sınır eyaletlerinden ülkeye yasa dışı yollardan sokulduğuna işaret etti.

Meksika'da bu yılın ilk yarısındaki silahlı suçların yüzde 70'inin ABD'den Meksika'ya kaçak getirilen silahlarla işlendiğini ifade eden Ebrard, "Nihai hedefimiz sayıyı düşürmek değil, silah kaçakçılığını durdurmak. Bu sebeple, Kuzey Amerikalı yetkililerin de konuya müdahil olmasını istiyoruz." dedi.

Ebrard, hükümetin kaçakçılıkla mücadelede ağırlığı sınır bölgelerine verdiğini, haziran ayında en yoğun gümrükler El Paso ve Laredo dahil dört sınır bölgesinde çalışmalar başlattıklarını vurgulayarak, hafta başında ABD'li yetkililerle yapılan bir toplantıda bu konunun ivedilikle ele alınması taleplerini ilettiklerini söyledi.

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, Washington yönetiminin de sınır bölgelerinde düzenlenen operasyonlara katılmaya rıza gösterdiğini bildirdi.

2007 ve 2011 yılları arasında Meksikalı yetkililerin ABD menşeli 68 bin kaçak silah yakaladığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Meksika silah kaçakçılığı

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