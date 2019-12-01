HABER

Meksika’daki Çatışmalarda 20’den Fazla Ölü

01.12.2019 20:29 | Son Güncelleme

Meksika’da güvenlik güçlerinin kartel üyerliyle çatışmasında 14 kişi hayatını kaybetti. Çatışma sonrası polis takibi sonucu 7 kartel üyesi daha öldürüldü

Meksika’daki Çatışmalarda 20’den Fazla Ölü

Meksika’da güvenlik güçlerinin kartel üyerliyle çatışmasında 14 kişi hayatını kaybetti.

Coahuila eyaletindeki Villa Union adlı kasabada gerçekleşen çatışma bir saat sürdü.

Hayatını kaybedenlerden 4’ü polis. Bazı belediye yetkilileri de kayıp.

Çatışmada 10 kartel üyesinin de öldüğü belirtiliyor.

Yetkililer silahlı kişilerin 3 bin kişinin yaşadığı kasabaya kamyonetlerle geldiğini ve hükümet binalarına ateş açtıklarını belirtti.

Çatışma sonrası Villa Union belediye binasındaki kurşun izleri dikkat çekti.

Güvenlik güçlerinin olay sonrasında kartel üyelerini takip ettiği ve7 kartel üyesini daha öldürdükleri açıklandı.

İki gündeki çatışmalarda hayatlarını kaybedenlerin sayısı 21 oldu.

Eyalet valise güvenlik güçlerinin bir süre daha huzuru sağlamak için kasabada kalacağını açıkladı.

Meksika’da cinayet oranı Andres Manuel Lopez Obrador’un iktidara gelmesiyle ilk 10 ayda yüzde 2 oranında arttı.

Yetkililer 2019’un ilk 10 ayında 29,414 cinayetin gerçekleştiğini, 2018’de bu rakamın 28,869 olduğunu belirtiyor.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Türkiye, İrlanda vatandaşı IŞİD zanlısını ülkesine sınır dışı ettiTürkiye, İrlanda vatandaşı IŞİD zanlısını ülkesine sınır dışı etti
Hong Kong’da Amerika Bayraklı GösterilerHong Kong’da Amerika Bayraklı Gösteriler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ardahan'da çekildi! Sosyal medyada gündem oldu

Ardahan'da çekildi! Sosyal medyada gündem oldu

Yozgat'ta hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi

Yozgat'ta hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması!

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var

ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var

Irak'ta Başbakan Abdulmehdi’nin istifası kabul edildi

İstifası kabul edildi! Açıklama geldi

Rusya’da otobüs kazasında ölü sayısı 15’e yükseldi

Korkunç görüntüler! Ölü sayısı yükseldi

Hollanda’daki bıçaklı saldırıda bir şüpheli tutuklandı

Hollanda’daki bıçaklı saldırıda bir şüpheli tutuklandı

Rusya'da öğretmen ile öğrenci tekme- tokat kavga etti

Öğretmen ile öğrenci tekme- tokat kavga etti

Londra'daki saldırının detayları belli oluyor! 'Kahraman' katil çıktı

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.