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Meksika'daki havaalanlarında Uber nöbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 22:12 | Son Güncelleme

Uber bünyesindeki araçların kullanımını engellemek amacıyla Meksika'daki havaalanlarında güvenlik birimlerince nöbet tutulacak

Meksika'da Ulusal Güvenlik Muhafızlarının, internet üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber bünyesindeki araçların kullanımını engellemek amacıyla ülkedeki havaalanlarında nöbet tutacağı bildirildi.

ABD'li basın kuruluşu Bloomberg'in haberine göre, ülkedeki Ulusal Güvenlik Muhafızları, Uber bünyesindeki araçların kullanılmasını engellemek amacıyla havaalanlarında nöbet tutmakla görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı, taksi dernekleriyle yapılan görüşmenin ardından yasal izni olmayan ticari taksilerin çalışmasını engellemek amacıyla ülkenin 56 havaalanında güvenlik güçlerince denetim yapılacağını duyurdu.

Bu arada, ülkede şiddet eylemlerinin arttığı bir dönemde Ulusal Güvenlik Muhafızlarının böyle bir görev icra edecek olmasının sosyal medyada tepki topladığı kaydedildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ricardo Peralta, hangi araçların ticari olarak faaliyet gösterebileceğinin yasalarla sabit olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olağan dışı bir işlemin yapılmadığını belirtti.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da Uber ve internetten ulaşım hizmeti veren benzer şirketleri protesto eden binlerce taksici trafiği kilitlemişti.

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