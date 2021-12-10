Meksika'daki Kazada En Az 54 Düzensiz Göçmen Öldü

Meksika’da içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir tır kamyonunun karıştığı kaza sonucu, en az 54 göçmen hayatını kaybetti. İçerisinde 100’den fazla göçmenin bulunduğu anlaşılan tır otoyolda devrildi. Kazada, tırda bulunan diğer göçmenler yaralanırken bazılarının durumlarının ağır olduğu belirtiliyor.

Yetkililerin açıklamasına göre tır, Chiapas eyaletinin Tuxtla Gutierrez şehrindeki anayolda keskin bir virajda devrildi. Devrilen aracın kasasında bulunan göçmenler kaza anında araçtan yola savruldular.

Kazanın ABD’ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin bugüne dek yaşadıkları en kötü ve en fazla can kaybının yaşandığı kaza olduğu ifade ediliyor.

Görgü tanıkları, tırın aşırı derecede yüklü olduğu için virajı alamayarak devrildiğini anlatıyorlar.

Tırdaki göçmenlerin büyük bir kısmının ABD’ye yasadışı yollardan girmek üzere yola çıkan Guetamala vatandaşları oldukları ifade ediliyor.

Olay yerinden ilk gelen görüntülerde onlarca yaralının da yola saçılmış şekilde yardım bekledikleri görülüyor. Ölen ve yaralananlar arasında küçük çocuk ve kadınların olduğu belirtiliyor.

Guetamala devlet başkanlığından kazanın ardından yapılan açıklamada, sözcü Kevin Lopez yasadışı göç konusunda halkı uyardı ve “Bu kaza bize yasadışı göçün en iyi yöntem olmadığını gösterdi” dedi. Sözcü henüz ölen ve yaralananlar arasında toplam kaç vatandaşlarının bulunduğunun tespit edilemediğini de söyledi.

El Salvador Dışişleri Bakanlığı da kazaya karışanlar arasında kendi ülke vatandaşlarının bulunup bulunmadığını teyit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Meksika hükümeti kazada hayatta kalan göçmenlere insani yardım ve ülkede kalmalarına olanak sağlayacak vize vereceğini açıkladı.

Meksika’da geçtiğimiz ay da yetkililer iki ayrı tırın içerisinde 600 civarında kaçak göçmen yakaladıklarını açıklamıştı.

İnsan kaçakçılarının eline düşen düzensiz göçmenler bir yandan çok büyük ücretler öderken diğer yandan da zaman zaman çetelerin katliamlarına maruz kalıyorlar. Son olarak bu yıl 19 Ocak’ta aralarında Meksika polisinin de karıştığı sanılan bir olayda çok sayıda göçmen hayatını kaybetmişti.

