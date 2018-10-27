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Meksika'dan, ABD yolundaki "göçmen karavanı"nda bulunanlara çalışma izni teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 06:34 | Son Güncelleme

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak isteyen göçmenleri durdurmak için sığınma başvurusu yapmaları durumunda geçici çalışma izni, okul ve sağlık hizmetleri verileceği teklifinde bulundu

Meksika, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenleri durdurmak için sığınma başvurusu yaparlarsa çalışma izni verileceğini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD'ye ulaşmak isteyen göçmenlere Meksika'da sığınma başvurusu yapmaları durumunda geçici çalışma izni, okul ve sağlık hizmetleri verilmesi teklifinde bulundu.

"Göçmen karavanına" katılanlardan bu yardımlardan yararlanabilmeleri için Meksika'nın güneyindeki Chiapas ve Oaxaca eyaletlerinde kalmaları istendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek "acil durum" ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Amerikan medyasının yetkililere dayandırdığı haberlerde ise ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in ilerleyen günlerde 800 askeri Meksika sınırına konuşlandırma talimatı vereceği iddia edilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) de Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan "göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğunu bildirmişti.

Trump, ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Yaklaşık iki hafta önce Honduras'tan ABD'ye ulaşmak için ayrılan ve yol boyunca sayıları artan göçmenler Trump'ın tehditlerine rağmen ilerlemeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD göçmen karavanı Orta Amerika

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