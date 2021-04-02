Meksika’dan ABD’ye Yalnız Geçen Çocukların Sayısı Artıyor

Meksika’dan ABD’ye kendi başına geçmeye çalışan 18 yaşın altındaki çocukların sayısı hızla artıyor. Bu çocuklar, Biden yönetiminin sınırdan geri çevirmediği ve Amerika’da kalmasına izin verdiği tek göçmen grubu. Sınırdaki bu yığılma, çocukların sağlıklı koşullarda konaklamasını sağlayan ve ülkeye giriş işlemlerini yerine getirmeye çalışan ABD göçmenlik sistemini zorluyor.

16 yaşındaki Jose Luis, uçak ve otobüsle ardından da yaya olarak yapığı uzun bir yolculuktan sonra Meksika-ABD sınırını geçmiş ve ailesiyle yeniden bir araya gelmiş.

Jose’nin yolculuğu Ekvador’un Saraguro bölgesinde başlamış. 18 yaş altındaki onbinlerce çocuk gibi o da yanında kendisine yol gösteren bir büyüğü olmadan tehlikeli bir yolculuk yapmış.

“Bugün başıma gelen en güzel şey annem ve babamla buluşmak oldu” diyen Jose, ailesi onu Ekvador’da büyükannesi ve büyükbabasıyla bırakıp ABD’ye göç ettiğinde üç yaşındaymış.

18 yaş altındaki çocuklar, şu anda ABD’de yasal sığınma talep etmesine izin verilen tek göçmen grubu. Yılın başından beri onbinlerce çocuk ABD-Meksika sınırını geçti. Birçoğu ülkelerindeki suç ve şiddetten kaçtığını, daha güvenli ve daha iyi bir hayat için ABD’ye geldiğini söylüyor. Ancak şu anda sınırdaki federal tesisler, bu göçmen akınıyla başa çıkmakta zorlanıyor.