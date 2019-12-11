Meksika'dan eski bakanın ABD'de gözaltına alınmasına ilişkin iş birliği teklifi

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, eski Kamu Güvenliği Bakanı Genaro Garcia Luna'nın uyuşturucu kartellerinden rüşvet aldığı gerekçesiyle ABD'de gözaltına alınmasına ilişkin yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Meksika'da yayın yapan internet sitesi El Sol de Mexico'nun haberine göre, Ebrard, günlük basın toplantısında, ABD'de gözaltına alınan Garcia Luna ile ilgili ABD'li makamlardan talep geldiği taktirde soruşturmaya destek vereceklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Ebrard, konuyla yakından ilgilendiklerini vurgulayarak, "Gerekli bilgi paylaşımını sağlamaya hazırız. Ancak şu ana kadar ABD'li yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir talep gelmedi." ifadesini kullandı.

Ebrard, Garcia Luna'nın da Meksika vatandaşı olarak, ABD'deki Meksika Konsolosluğundan soruşturma için destek isteme hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Meksika'nın eski Kamu Güvenliği Bakanı Genaro Garcia Luna, uyuşturucu kartellerinden rüşvet aldığı gerekçesiyle ABD'de pazartesi günü gözaltına alınmıştı.

ABD'nin New York eyaletinde görevli Federal Savcı Richard P. Donoghue, Garcia Luna'nın kamu güvenliğini sağlamaktan sorumlu olduğu dönemde, "El Chapo" (Cüce) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın karteli Sinaloa'dan milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlandığını duyurmuştu.

Garcia Luna'nın, suçlu bulunması halinde 10 yıl ile ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Florida eyaletinde ikamet eden Garcia Luna, daha önce hakkında çıkan yasalara aykırı iş yaptığı iddialarını reddetmişti.

