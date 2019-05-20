Meksika'dan göçmenlerle ilgili bölgesel kalkınma çağrısı

MEKSİKO (AA) - Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin, Meksika ve Orta Amerika'daki ekonomik kalkınmaya destek vermesinin bölgedeki göçmen akışını engellemek için en iyi seçenek olduğunu belirtti.

Lopez Obrador, Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu'nun (ECLAC), Orta Amerika ülkelerindeki ekonomik kalkınmayı desteklemek için sunduğu yol haritasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ECLAC tarafından hazırlanan planın, ABD'nin, göçmen akışını durdurmak adına en iyi seçeneği olduğunu ifade eden Lopez Obrador, "Bu, sorunun kökenine inecek. İnsanlar mecburiyetten, iş imkanlarının yoksunluğundan ya da şiddet olaylarından dolayı göç ediyorlar." dedi.

Planda, Orta Amerika ülkelerindeki sosyal harcamalarda, yolsuzlukla mücadelede ve güvenliğin geliştirilmesinde yüksek artışların yanı sıra, bu ülkelere, yüksek miktarlarda finansal destek ve yatırım yapılması öngörülüyor.

ECLAC Genel Sekreteri Alicia Barcela, söz konusu ülkelerdeki mevcut durumla ilgili, "Günün sonunda bunu durduramayız ancak kesinlikle doğayı değiştirebiliriz." dedi.