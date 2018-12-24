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Meksika'dan gönderdiği dilekler, Amerika'da hayat buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 21:27 | Son Güncelleme

Meksika'nın ABD sınırında yaşayan 8 yaşındaki Dayami, dileklerini yazdığı kağıdı balona atarak komşu ülke ABD'ye uçurdu - ABD'nın Meksika sınırındaki Arizona'da tesadüfen bulunan balondaki dileklere hayat veren Amerikalı, minik kıza ulaşarak hayallerini gerçekleştirdi

ABD'nin Meksika sınırındaki Arizona kentinde yaşayan bir Amerikalı, tesadüfen bulduğu bir balondaki dilekleri hayat vererek Meksikalı bir kız çocuğunun dileklerini gerçekleştirdi.

Amerikan NBC'nin haberine göre, Arizona'da yaşayan Randy Heiss, gezinti yaptığı sırada, içinde Noel için dilekler yazan balon buldu.

İspanyolca yazan dilek listesini eşinin yardımıyla İngilizceye çeviren Heiss, dilekleri "Bu dilekler, sahibini bulmak için kalbime dokundu." ifadelerini kullandı.

Dileklerin yazıldığı listenin sınırın diğer tarafındaki Nogales bölgesinden geldiğini tahmin eden ve listeyi sosyal medya hesabından paylaşan Heiss, Meksika'da yayın yapan yerel radyonun da yardımıyla dileklerin sahibi, 8 yaşındaki Dayami'ye ulaştı.

Heiss, Dayami'nin listesindeki slime, oyuncak bebek ve bir oyuncak bebek evi gibi dilekleri gerçekleştirerek minik kıza ulaştırdı.

NBC, sınırın iki tarafında yaşanan bu dilek macerasını, "Sevginin sınırı yoktur" başlığıyla yayımladı.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika Noel

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