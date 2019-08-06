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Meksika'dan Teksas saldırısı için "terör eylemi" değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Meksika'dan Teksas saldırısı için "terör eylemi" değerlendirmesi

MEKSİKO (AA) - Meksika hükümeti, ABD'nin Teksas eyaletinde 8'i Meksika vatandaşı 22 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı halkına karşı "terör eylemi" olarak gördüğünü açıkladı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, saldırının düzenlendiği El Paso kenti yöneticileriyle yaptığı toplantıda, ülkesinin olayla ilgili soruşturmada ve davada yer alacağını, ayrıca saldırgana silahı satanlara dava açacağını belirtti.

"Terör soruşturması açılacak çünkü bu bir terör eylemiydi." diyen Ebrard, saldırganın Meksika'ya iade edilmesini isteyebileceklerini ifade etti.

Saldırıda ölenlerin aileleriyle ve yaralananlarla da görüşen Ebrard, "ABD'de ırkçılık ve beyaz üstünlüğü düşüncesinin ciddi sorunlar olduğu görülüyor." dedi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da saldırı sonrası ABD'de konuyla ilgili gelişecek tartışmaların silah yasalarında değişikliğe yol açacağı umudunu dile getirdi.

- ABD'deki saldırılar

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Bu saldırıdan saatler sonra Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da nefret ve beyaz ırkçılığın herkes tarafından kınanması gerektiğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika teksas saldırısı

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