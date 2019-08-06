Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da saldırı sonrası ABD'de konuyla ilgili gelişecek tartışmaların silah yasalarında değişikliğe yol açacağı umudunu dile getirdi.

Saldırıda ölenlerin aileleriyle ve yaralananlarla da görüşen Ebrard, "ABD'de ırkçılık ve beyaz üstünlüğü düşüncesinin ciddi sorunlar olduğu görülüyor." dedi.

"Terör soruşturması açılacak çünkü bu bir terör eylemiydi." diyen Ebrard, saldırganın Meksika'ya iade edilmesini isteyebileceklerini ifade etti.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, saldırının düzenlendiği El Paso kenti yöneticileriyle yaptığı toplantıda, ülkesinin olayla ilgili soruşturmada ve davada yer alacağını, ayrıca saldırgana silahı satanlara dava açacağını belirtti.

Bu saldırıdan saatler sonra Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da nefret ve beyaz ırkçılığın herkes tarafından kınanması gerektiğini belirtmişti.

