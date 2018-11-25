Meksika’dan Trump’ın Planına Destek

Şu anda yürürlükteki sisteme göre Amerika topraklarına ulaşan biri göçmen olmak istediğini belirttiğinde sürecin sonuna kadar Amerika'da kalabiliyor.

Anlaşma uzun süredir yürürlükte olan göçmenlik kurallarının değişmesiyle, yoksullukla şiddetten kaçıp Amerika’ya ulaşmaya çalışan Orta Amerikalı mültecilere yeni bir zorluk anlamına geliyor.

Habere göre plan yürürlüğe girerse Amerika’nın sınır politiası değişiyor. Buna göre Amerika’ya göçmen olarak gelmek isteyenlerin süreçleri Amerika mahkemelerinde devam ederken kendileri de Meksika’da bekleyecek.

Konuyla ilgili haber Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazete haberini şimdi işbaşında olan Meksikalı yetkililerle devlet başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador’un geçiş ekibine dayandırdı.

Meksika’da göreve gelmek üzere olan yeni hükümetin Başkan Donald Trump’ın Amerika’ya güney sınırından kara yoluyla gelip göçmen olmak isteyenlerin Meksika’da beklemeleri planına destek verdiği kaydedildi.

Söz konusu planı doğrulayan Robledo, göçmenlik sürecinde Meksika’da kalacaklara ihtiyaç duyulan sektörlerde iş bulmaya çalışacaklarını belirtti.

Robledo, amaçlarının güvenlik ve şiddet nedeniyle ülkelerinden kaçanlara istedikleri takdirde Meksika’da kalacak bir yer bulmak olduğunu söyledi.

Lopez Obrador, göçmenliğin nedenlerini daha fazla iş imkanları yaratarak Meksika ve Orta Amerika’da yok etmeyi amaçlıyor.

Bunun karşılığında da Obrador, Trump ve Kanada’nın bölgenin ekonomik açıdan gelişmesine yardımcı olmaları için uzlaşmasını bekliyor.

Görevini Obrador’a devretmeye hazırlanan Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto da mülteci akışını durdurmak için onlara iş teklifinde bulunuyor ve bu konuda özel sektörden de destek alıyor.

Meksika’da iktidarı 1 Aralık’ta devralacak yeni hükümetin İçişleri Bakanı Olga Sanchez Cordero da “Meksika’da Kal” planının kısa dönemli bir çözüm olduğunun altını çiziyor.

Cordero, “Orta ve uzun vadede çözümün insanların göç etmemesi” diyor.

Plan yürürlüğe girerse Trump’ın “yakala ve serbest bırak” olarak nitelediği şimdiki sistem sona erecek. Bugüne kadar göçmenlik başvurusunda bulunanlar Amerika’da süreci bekliyebiliyordu.

Plana karşı olumsuz tepkiler gecikmedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Amerika direktörü Alison Leal Parker bununla insanların kaçakçıları da kullanarak güvenlik için hayatlarını daha da riske atacaklarını belirtti. Parker, insan kaçakçılarının bu yeni politikayla güçleneceğini de kaydetti.

