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Meksika’dan Yalanlama

25.11.2018 16:58 | Son Güncelleme

Meksika’da yeni hükümetin dışışişleri bakanlığı koltuğuna oturacak olan Marcelo Ebrard, Amerika’ya gitmeye çalışan mültecilerle nasıl ilgillenileceğine dair Washington'la henüz bir anlaşmaya varılmadığını, görüşmelerin devam ettiğini belirtti

Meksika’dan Yalanlama

Meksika’da yeni hükümetin dışışişleri bakanlığı koltuğuna oturacak olan Marcelo Ebrard, Amerika’ya gitmeye çalışan mültecilerle nasıl ilgillenileceğine dair görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Ebrard Amerikan basınında yer alan Meksika’yla Washington’ın bu konuda anlaşmaya vardığı ve Meksika’nın Trump’ın planına destek verdiği yönündeki haberleri de yalanlamış oldu.

Washington Post’taki haberde göçmen olmak isteyenlerin süreç sona erene kadar Meksika’da kalması yönünde uzlaşıldığı belirtilmişti.

Washington Post üzerinde uzlaşılan planının “Remain in Mexico-Meksika’da Kal” olduğunu açıklamıştı.

Ancak Aralık ayında Andres Manuel Lopez Obrador’un hükümetinde dışişleri bakanı olacak olan Ebrard, Amerika’nın henüz bir öneride bile sunmadığını kaydetti.

Ebrard, müzakerelerin Washington’da devam ettiğini söyledi.

Yeni hükümette İçişleri Bakanı olması beklenen Olga Sanchez Cordero da Reuters’a yaptığı açıklamada bir anlaşmaya varılmadığını kaydetti.

Washington Post’ta yer alan haberde ise Cordero varıldığı belirtilen anlaşmayı kısa dönemli çözüm olarak nitelemişti.

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