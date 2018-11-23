Meksikalı Belediye Başkanı Göçmenlerle Başedemeyince BM’den Yardım İstedi

Amerika-Meksika sınırındaki Tijuana’nın belediye başkanı, son bir ayda Orta Amerika’dan 5 bine yakın göçmenin kente gelişi sonrasında insani kriz ilan etti.
Meksikalı belediye başkanı Birleşmiş Milletler’den de yardım istedi.
Halen binlerce göçmen daha Tijuana üzerinden Amerika’ya geçebilmek umuduyla yoldalar. Yetkililer, Tijuana’ya gelecek toplam göçmen sayısının 10 bini bulacağını tahmin ediyor.
Tijuana Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum, Meksika federal hükümetinin çok az yardım yaptığını ve bu durumla mücadele etmek için kent kaynaklarını kullanmayacağını belirtti.
Yerel bir radyoda konuşan belediye başkanı, Tijuana’nın göçmenleri barındıracak yeterli altyapısının da olmadığını ifade etti.
Gastelum, Tijuana kenti için yardımı, Birleşmiş Milletler’in İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden istedi.
Öte yandan, kente Orta Amerika’dan ulaşan küçük bir grup göçmen, sınır geçiş noktasına yürüyerek daha iyi koşullar ve Amerika’ya geçiş izni talep etti.
Meksika polisi göçmenlere müdahale etmezken, yardım örgütleri göçmenlere ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.
Örgütler, göçmenleri Meksika’dan insani vize başvurusu yapmaları konusunda teşvik etti ve Tijuana kentinde pek çok iş olanağı olduğunu söyledi.
Binlerce göçmen, Orta Amerika’daki yoksulluk, çetelerin şiddeti ve siyasi istikrarsızlıktan kaçtıklarını belirterek Amerika’ya göç etmek üzere Honduras’tan yola çıktı.
Binlerce göçmenin bu toplu göçü, Amerika ara seçimlerinin de en önemli tartışmalarından biriydi.
Göçmenlerin Meksika sınırından Amerika’ya girişini engellemek amacıyla sınıra asker gönderen Trump, Şükran Günü, askerlere “öldürücü güç” kullanma yetkisi verdiğini de açıkladı.
Başkan Donald Trump, 9 Kasım’da imzaladığı kararnameyle ülkenin güney sınırından yasadışı yollarla giren göçmenlerin iltica başvurusu yapmasını yasaklamıştı ancak geçtiğimiz günlerde federal mahkeme Trump yönetiminin güney sınırını yasadışı olarak geçen göçmenlerin iltica başvurularını reddeden kararnamesini geçici olarak durdurdu.
Amerika hükümeti, Tijuana sınırındaki gümrük noktasında günde sadece 100 iltica başvurusunu değerlendiriyor. Orta Amerika’dan toplu gelen göçmenlerden önce, değerlendirmek için sırada bekleyen binlerce başvuru var.
Okuyucu Yorumları 0 yorum