HABER

Meksikalı Belediye Başkanı Göçmenlerle Başedemeyince BM’den Yardım İstedi

23.11.2018 20:44 | Son Güncelleme

Halen binlerce göçmen daha Tijuana üzerinden Amerika’ya geçebilmek umuduyla yoldalar. Yetkililer, Tijuana’ya gelecek toplam göçmen sayısının 10 bini bulacağını tahmin ediyor

Meksikalı Belediye Başkanı Göçmenlerle Başedemeyince BM’den Yardım İstedi

Amerika-Meksika sınırındaki Tijuana’nın belediye başkanı, son bir ayda Orta Amerika’dan 5 bine yakın göçmenin kente gelişi sonrasında insani kriz ilan etti.

Meksikalı belediye başkanı Birleşmiş Milletler’den de yardım istedi.

Halen binlerce göçmen daha Tijuana üzerinden Amerika’ya geçebilmek umuduyla yoldalar. Yetkililer, Tijuana’ya gelecek toplam göçmen sayısının 10 bini bulacağını tahmin ediyor.

Tijuana Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum, Meksika federal hükümetinin çok az yardım yaptığını ve bu durumla mücadele etmek için kent kaynaklarını kullanmayacağını belirtti.

Yerel bir radyoda konuşan belediye başkanı, Tijuana’nın göçmenleri barındıracak yeterli altyapısının da olmadığını ifade etti.

Gastelum, Tijuana kenti için yardımı, Birleşmiş Milletler’in İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden istedi.

Öte yandan, kente Orta Amerika’dan ulaşan küçük bir grup göçmen, sınır geçiş noktasına yürüyerek daha iyi koşullar ve Amerika’ya geçiş izni talep etti.

Meksika polisi göçmenlere müdahale etmezken, yardım örgütleri göçmenlere ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Örgütler, göçmenleri Meksika’dan insani vize başvurusu yapmaları konusunda teşvik etti ve Tijuana kentinde pek çok iş olanağı olduğunu söyledi.

Binlerce göçmen, Orta Amerika’daki yoksulluk, çetelerin şiddeti ve siyasi istikrarsızlıktan kaçtıklarını belirterek Amerika’ya göç etmek üzere Honduras’tan yola çıktı.

Binlerce göçmenin bu toplu göçü, Amerika ara seçimlerinin de en önemli tartışmalarından biriydi.

Göçmenlerin Meksika sınırından Amerika’ya girişini engellemek amacıyla sınıra asker gönderen Trump, Şükran Günü, askerlere “öldürücü güç” kullanma yetkisi verdiğini de açıkladı.

Başkan Donald Trump, 9 Kasım’da imzaladığı kararnameyle ülkenin güney sınırından yasadışı yollarla giren göçmenlerin iltica başvurusu yapmasını yasaklamıştı ancak geçtiğimiz günlerde federal mahkeme Trump yönetiminin güney sınırını yasadışı olarak geçen göçmenlerin iltica başvurularını reddeden kararnamesini geçici olarak durdurdu.

Amerika hükümeti, Tijuana sınırındaki gümrük noktasında günde sadece 100 iltica başvurusunu değerlendiriyor. Orta Amerika’dan toplu gelen göçmenlerden önce, değerlendirmek için sırada bekleyen binlerce başvuru var.

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Kaşıkçı cinayeti, ABD'deki güç çekişmeleri ve TürkiyeKaşıkçı cinayeti, ABD'deki güç çekişmeleri ve Türkiye
İspanya’dan Brexit’e Onay İçin ‘Cebelitarık Garantisi’ Şartıİspanya’dan Brexit’e Onay İçin ‘Cebelitarık Garantisi’ Şartı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

İlginizi Çekebilir

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran, Suudi Arabistan bayraklı tekneye el koydu!

İran, Suudi Arabistan bayraklı tekneye el koydu!

Pakistan Başbakanı: Hz. İsa ‘aslında hiç var olmadı'

Pakistan Başbakanı: Hz. İsa ‘aslında hiç var olmadı'

ABD'den şaşırtan açıklama: Suriye'deki iktidarı değiştirme niyetinde değiliz

ABD'den şaşırtan açıklama: Suriye'deki iktidarı değiştirme niyetinde değiliz

'Facebook'tan başka erkeklerle konuşuyorsun' dedi, dehşet saçtı

'Facebook'tan başka erkeklerle konuşuyorsun' dedi, dehşet saçtı

Tecavüzcü haklı bulununca iç çamaşırlarıyla sokağa döküldüler!

Tecavüzcü haklı bulununca iç çamaşırlarıyla sokağa döküldüler!

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.