Meksikalı Belediye Başkanı Göçmenlerle Başedemeyince BM’den Yardım İstedi

Amerika-Meksika sınırındaki Tijuana’nın belediye başkanı, son bir ayda Orta Amerika’dan 5 bine yakın göçmenin kente gelişi sonrasında insani kriz ilan etti.

Meksikalı belediye başkanı Birleşmiş Milletler’den de yardım istedi.

Halen binlerce göçmen daha Tijuana üzerinden Amerika’ya geçebilmek umuduyla yoldalar. Yetkililer, Tijuana’ya gelecek toplam göçmen sayısının 10 bini bulacağını tahmin ediyor.

Tijuana Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum, Meksika federal hükümetinin çok az yardım yaptığını ve bu durumla mücadele etmek için kent kaynaklarını kullanmayacağını belirtti.

Yerel bir radyoda konuşan belediye başkanı, Tijuana’nın göçmenleri barındıracak yeterli altyapısının da olmadığını ifade etti.

Gastelum, Tijuana kenti için yardımı, Birleşmiş Milletler’in İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden istedi.

Öte yandan, kente Orta Amerika’dan ulaşan küçük bir grup göçmen, sınır geçiş noktasına yürüyerek daha iyi koşullar ve Amerika’ya geçiş izni talep etti.

Meksika polisi göçmenlere müdahale etmezken, yardım örgütleri göçmenlere ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.