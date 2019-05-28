Meksikalı gazeteci Anabel Hernandez’e DW İfade Özgürlüğü Ödülü

Hernandez ifade özgürlüğü için ve rüşvete karşı mücadelesi nedeniyle bu ödüle layık görüldü.Meksikalı gazeteci ve yazar Anabel Hernandez, DW’nin 2019 İfade Özgürlüğü Ödülü'nün sahibi oldu. Hernandez'e ödülü dün akşam Bonn'da Küresel Medya Forumu çerçevesinde düzenlenen törende DW Genel Müdürü Peter Limbourg tarafından takdim edildi. DW'den yapılan açıklamada, ifade özgürlüğü için ve Meksika'da rüşvet ile yolsuzlukların örtbas edilmesi ve cezasız kalmasına karşı verdiği mücadele nedeniyle Hernandez'in bu ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Hernandez, törende yaptığı konuşmada, "Bugün buradayım, aranızdayım. Ancak tehditler aldığım yaklaşık 10 son yılda ülkemde yaptıkları iş nedeniyle 100'den fazla gazeteci öldürüldü" dedi. Gazetecilerin "yakın tarihin en şiddet dolu dönemini" yaşadığını belirten Hernandez, "Bizim büyük bir çaba ile mücadelesini verdiğimiz demokrasi ve insan hakları bir çok ülkede tehdit altında" şeklinde konuştu. Meksikalı gazeteci, bu ödülü şahsı adına değil, işlerini yaparken öldürülen gazeteciler adına aldığını ifade etti.