Meksikalı kartel lideri 'Göklerin Baronu' Amado Carillo Fuentes'in villası 2 milyon dolara satıldı

Meksika'nın en güçlü uyuşturucu baronlarından Amado Carillo Fuentes'in villası açık artırmada 2 milyon dolara satıldı.

Satıştan elde edilen gelir Meksika'nın kamu sağlığı hizmetlerine ve koronavirüsle mücadeleye aktarılacak.

Amado Carillo Fuentes, 'Göklerin Baronu' olarak biliniyordu. Netflix'in Narcos adlı dizisinde de karakter olarak yer alan Amado Carillo Fuentes, özel uçaklarıyla birçok uyuşturucu karteli liderinin kokain sevkiyatını yapıyordu.

Fuentes, 1997 yılında tanınmamak için yaptırdığı estetik operasyon sırasındaki komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetmişti.

Amado Carillo Fuentes kimdir?

Sinaloa doğumlu Fuentes, 1980li yıllar ile 1990lı yıllar arasında en güçlü Meksikalı uyuşturucu baronlarından biriydi.

Guadalajara karteli kurucularının da yeğeni olan Fuentes daha sonra bu kartele katıldı.

Uçak uçurmayı öğrenen Fuentes daha sonra bu yeteneğini uyuşturucu kaçaklığı için yeni yollar keşfetmek için kullandı. 'Göklerin Baronu' takma adını da bu dönem aldı.

Önce esrar kaçakçılığı yaptı ama daha sonra Kolombiya'dan Meksika'ya ve buradan da ABD'ye kokain kaçakçılığına girişti.