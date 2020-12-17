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  4. 'Meksikalı Kim Kardashian' popo kaldırma ameliyatı sonrası öldü

'Meksikalı Kim Kardashian' popo kaldırma ameliyatı sonrası öldü

17.12.2020 15:29 | Son Güncelleme:
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'Meksikalı Kim Kardashian' popo kaldırma ameliyatı sonrası öldü

Meksika'nın Kim Kardashian’ı olarak anılan ve OnlyFans yıldızı olan 29 yaşındaki genç kadın popo kaldırma ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.

Kaliforniya’da yaşayan Joselyn Cano’nun 7 Aralık’ta estetik ameliyat olmak için Kolombiya’ya gittikten sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Cano’nun Instagram’da 12.8 milyon takipçisi vardı.

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Sosyal medya ünlüsü, model ve moda tasarımcısı olan Joselyn Cano’nun Instagram’da 12.8 milyon takipçisi vardı. Genç modelin ölüm haberini yine bir sosyal medya fenomeni olan Lira Mercer “Aman Allah’ım, Joselyn Cano, estetik için gittiği Kolombiya’da öldü. Bu korkunç” sözleriyle duyurdu.

Meksikalı Kim Kardashian, Kaliforniya’da yaşıyordu.

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Genç model, 29 yaşında öldü.

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Genç modelin ailesi henüz resmi bir açıklama yapmasa da cenaze töreni online olarak izlenebildi.

Online cenaze töreninin mesajında “Jocelyn 14 Mart 1990’da bir Çarşamba günü dünyaya gelmişti, 7 Aralık 2020 Pazartesi günü sonsuzluğa kavuştu” sözleri yer aldı.

Joselyn’in ölümü sosyal medyadaki hayranları arasında şaşkınlıkla karşılandı. Bir hayranı “Neler oluyor, Joselyn Cano popo kaldırma ameliyatı yüzünden öldü. Bu çok çılgınca” yorumunda bulunurken, başka bir takipçisi “Huzurla uyu Joselyn Cano, çok genç ve çok güzeldin” yazdı.

Estetik ameliyat için Kolombiya’ya gittikten sonra öldüğü belirtildi.

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Sosyal medya fenomeni olan Daniella Chevez “Huzur içinde uyu! O bir sosyal medya kraliçesiydi. Mekanın cennet olsun Joselyn Cano” yorumunda bulundu.

Kolombiya’da gerçekleşen operasyonun, Cano’nun ikinci popo kaldırma ameliyatı olduğu belirtildi. Bu haberle birlikte estetik ameliyatların riskleriyle ilgili endişeler tekrar ortaya çıktı.

USA Today’in haberine göre estetik ameliyatlar sırasında ölüm oranı 3.000 kişiden 1. Ancak veriler bu sayının 500 kişide 1’e kadar yükselebileceğini gösteriyor.


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