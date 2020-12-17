'Meksikalı Kim Kardashian' popo kaldırma ameliyatı sonrası öldü

Kaliforniya’da yaşayan Joselyn Cano’nun 7 Aralık’ta estetik ameliyat olmak için Kolombiya’ya gittikten sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Cano’nun Instagram’da 12.8 milyon takipçisi vardı.

Sosyal medya ünlüsü, model ve moda tasarımcısı olan Joselyn Cano’nun Instagram’da 12.8 milyon takipçisi vardı. Genç modelin ölüm haberini yine bir sosyal medya fenomeni olan Lira Mercer “Aman Allah’ım, Joselyn Cano, estetik için gittiği Kolombiya’da öldü. Bu korkunç” sözleriyle duyurdu.

Meksikalı Kim Kardashian, Kaliforniya’da yaşıyordu.

Genç model, 29 yaşında öldü.

Genç modelin ailesi henüz resmi bir açıklama yapmasa da cenaze töreni online olarak izlenebildi.

Online cenaze töreninin mesajında “Jocelyn 14 Mart 1990’da bir Çarşamba günü dünyaya gelmişti, 7 Aralık 2020 Pazartesi günü sonsuzluğa kavuştu” sözleri yer aldı.

Joselyn’in ölümü sosyal medyadaki hayranları arasında şaşkınlıkla karşılandı. Bir hayranı “Neler oluyor, Joselyn Cano popo kaldırma ameliyatı yüzünden öldü. Bu çok çılgınca” yorumunda bulunurken, başka bir takipçisi “Huzurla uyu Joselyn Cano, çok genç ve çok güzeldin” yazdı.