HABER

Meksikalı öğrencilerden AK Parti'li Erdinç'e ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2019 11:19 | Son Güncelleme

Meksikalı öğrencilerden AK Parti'li Erdinç'e ziyaret

Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, bir grup Meksikalı öğrenciyi kabul etti.

Erdinç, Meclis Halkla İlişkiler toplantı salonunda gerçekleşen kabulde, Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını söyledi.

İki ülkenin 1927 ve 1928 yıllarında karşılıklı olarak resmi temsilciliklerini açtıklarını anlatan Erdinç, "Türkiye ile Meksika arasında siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan çok sayıda benzerlikler var. Meksika bölgesinde çok güçlü ve etkili bir ülke. Bu açıdan da Türkiye'ye benziyor." dedi.

Erdinç, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaştığını, Türk Hava Yollarının direk seferleriyle bu yıl içinde yaklaşık 25 bin Meksikalının Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti. Meksika'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye'nin yanında ilk yer alan ülkelerden olduğuna dikkati çeken Erdinç, ilişkilerin daha da gelişmesini istediklerini söyledi.

Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar da iki ülke arasındaki dostluğa işaret ederek, Meksika'nın sıcak insanlarının Türk insanına çok benzediğini kaydetti.

PARTNERİğrençliğin böylesi! Sevgilisine genç kız bulup...İğrençliğin böylesi! Sevgilisine genç kız bulup...
Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklamasıBakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Meksikalı öğrenci Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK

En Çok Okunan Haberler

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi

İmamoğlu, İBB Meclisi'nde Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi

Bakan Akar Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan Akar Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı: Gelin dövizden kendi paramıza dönelim

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.