HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meksikalı oyuncu Mendoza, oğlunun antrenmandan çıkmasını beklerken öldürüldü

Meksikalı oyuncu Mendoza, oğlunun antrenmandan çıkmasını beklerken öldürüldü

17.12.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'lı oyuncu ve şarkıcı Tania Mendoza, 11 yaşındaki oğlunu katıldığı futbol akademisinden almak için beklerken ateşli silahla vurularak öldürüldü.

Meksikalı oyuncu Mendoza, oğlunun antrenmandan çıkmasını beklerken öldürüldü

Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Tania Mendoza, 11 yaşındaki oğlunu Morelos eyaletinde katıldığı futbol akademisinden almak için beklerken ateşli silahla vurularak öldürüldü.

Salı günü Cuernavaca şehrindeki spor tesisinin dışarısında diğer anne ve babalarla beklerken iki silahlı adamın motosikletle yanaştığı, bir tanesinin Mendoza'ya defalarca ateş ettiği ve ardından saldırganların kaçtığı aktarıldı.

Resmi verilere göre Meksika'da geçen yıl her gün en az 10 kadın öldürüldü.

Uluslararası Af Örgütü, Meksika'da kadın cinayetlerinin 940'ı, yani üçte birinin cinsiyete dayalı suç olduğunu söyleyerek durumu "korkunç bir salgın" olarak tanımlıyor.

42 yaşındaki Mendoza, 2005'te Luis Estrada'nın La Mera Reyna del Sur adlı aksiyon filmindeki rolüyle ün kazanmıştı.

O zamandan beri çeşitli dizilerde de rol alan Mendoza son birkaç yıldır şarkıcılık kariyerine odaklanmış ve beş albüm çıkarmıştı.

Ölüm tehdidi şikayetinde bulundu

2010 yılında Mendoza, eşi ve altı aylık bebekleri, ailenin araba yıkama işletmesinden kaçırılmıştı. Mendoza, olaydan sonra defalarca kez Morelos Eyaleti Başsavcılığına ölüm tehdidi aldığını bildirmişti.

Henüz Mendoza'nın cinayetinin arkasında kim olduğu, ve neden öldürüldüğü bilinmiyor.

Salı günü gerçekleşen olaydan sonra polis şüphelileri aramak için bir operasyon başlattı, ancak henüz kimse gözaltına alınmadı.

Başsavcılık, Efe isimli İspanya merkezli haber ajansına olayın kadın cinayeti olarak inceleneceğini söyledi ama daha fazla detay vermedi.

Meksika'da suç oranları uzun zamandır artıyor ve ülke içindeki şiddet sorunu uyuşturucu çeteleriyle ilişkilendiriliyor.

Giderek artan kadın cinayetleri de ülkede milyonlarca kişinin katıldığı bilinçlendirme hareketleri ve grevlere rağmen henüz kontrol altına alınamadı.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre çoğu cinayet vakası doğru dürüst incelenmiyor ve failler cezalandırılmıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Eğer gerçekleşirse..." Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Omicron uyarısı: Durum çok ciddi"Eğer gerçekleşirse..." Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Omicron uyarısı: Durum çok ciddi
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
Kuzey Kore'de yas! Ülkede 11 gün boyunca gülmek bile yasakKuzey Kore'de yas! Ülkede 11 gün boyunca gülmek bile yasak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşk bacayı sardı! Milli voleybolcuyla yakalandı

Aşk bacayı sardı! Milli voleybolcuyla yakalandı

Evden 240 kilometre uzaklıkta bulundu! "Tüylerim diken diken oldu"

Evden 240 kilometre uzaklıkta bulundu! "Tüylerim diken diken oldu"

Virülans tehdidi! "Yeniden dalgalanma olabilir"

Virülans tehdidi! "Yeniden dalgalanma olabilir"

Vatandaşlar isyan etti! 266 bin TL'lik araba 456 bin TL oldu

Vatandaşlar isyan etti! 266 bin TL'lik araba 456 bin TL oldu

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Sınıfta öğretmen tacizi! İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Sınıfta öğretmen tacizi! İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.