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Meksikalı profesyonel güreşçiler ilk kez Kolombiya’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 00:05 | Son Güncelleme

Maskeli güreşçileri ile tanınan Meksikalı Lucha Libre AAA Worldwide tarafından organize edilen müsabakaları yaklaşık 10 bin Kolombiyalı seyretti

BOGOTA (AA) - Kolombiya, ilk kez Meksikalı profesyonel güreş ligi Lucha Libre AAA Worlwide müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Başkent Bogota’da kısa süre önce hizmete giren Movistar Arena’da gerçekleştirilen etkinliğe, Kolombiyalı profesyonel güreş tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Halk arasında “Amerikan Güreşi” olarak bilinen eğlence sporunu, yaklaşık 10 bin seyirci takip ederken, bazı Kolombiyalılar, müsabakaları seyretmeye Meksikalı güreşçiler gibi maskelerle geldi.

Organizasyonda 3 müsabaka düzenlenirken gecenin sonunda seyirciler arasında yapılan kurayı kazanan 5 kişiye orijinal güreşçi maskeleri armağan edildi.

Profesyonel güreşin yoğun takip edildiği ABD, Japonya gibi ülkeler arasında yer alan Meksika, tarihi ve sembolik maskeler taşıyan güreşçileri ile tanınıyor.

Kolombiya tarihinde ilk kez düzenlenen müsabakalar, Lucha Libre AAA Worlwide organizasyonunda diğer Latin Amerika ülkelerinde de gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bogota kolombiya Lucha Libre AAA Worldwide Movistar Arena profesyonel güreş

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