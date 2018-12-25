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10 gün önce göreve başlayan vali helikopter kazasında öldü

25.12.2018 10:51 | Son Güncelleme

Meksika'nın en kalabalık eyaletlerinden Puebla'nın valisi Martha Erika Alonso göreve geldikten 10 gün sonra, içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

10 gün önce göreve başlayan vali helikopter kazasında öldü

Kazada, Alonso'nun eşi Senatör Rafael Moreno Valle de yaşamını yitirdi.

Meksika medyasının aktardığına göre kaza, helikopterin Puebla eyaletinde havalanmasından kısa bir süre sonra meydana geldi.

Merkez sağ parti PAN üyesi olan 45 yaşındaki Alonso, Puebla eyaletinin ilk kadın valisiydi.

Alonso'nun ölümü Meksika'nın yeni devlet başkanı Andrés Manuel López Obrador tarafından da doğrulandı.

Alonso, çekişmeli geçen seçimlerin sonucunda Devlet Başkanı Obrador'un favori adayını geride bırakıp 14 Aralık'ta eyaletin valisi olmuştu.

Pueblo eyaleti Meksika'nın nüfusu en çok olan eyaletlerinden biri.

Meksika'da 2011 yılında da İçişleri Bakanı Francisco Blake Mora da helikopter kazasında yaşamını yitirmişti.

Bu yılın başında da bir bakanın helikopterinin kalabalık bir alana düşmesi sonucu 13 kişi ölmüştü.

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