Meksikalı ve İspanyol diplomatlar Bolivya'da istenmeyen kişi ilan edildi

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez hükümeti, Meksika'nın La Paz Büyükelçisi Maria Teresa Mercado ve İspanya'nın Bolivya'daki Ticari Ataşesi Cristina Borreguero'yu "istenmeyen kişi" ilan etti.

Anez, düzenlediği basın toplantısında, "Başkanlık ettiğim hükümet, Meksika Büyükelçisi Maria Teresa Mercado, İspanya Ticari Ataşesi Cristina Borreguero, İspanya'nın Bolivya Konsolosu Alvaro Hernandez ile maskeli ve silahlı olduğu iddia edilen diplomatik heyetleri istenmeyen kişi ilan etme kararı alarak 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini talep etmektedir." ifadelerini kullandı.

İspanyol diplomatların maskeli kişilerle Büyükelçi Mercado'nun evine girmeye çalıştığı iddiasına ilişkin Anez, "Meksika ve İspanya hükümetlerinin bu temsilcileri halkın ve hükümetin egemenliğine ve itibarına büyük bir zarar verdi. Meksika büyükelçiliği konutuna gizlice girmeye çalışılması gibi düşmanca bir davranışa müsaade edemeyiz." şeklinde konuştu.

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Öte yandan, Meksika Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Mercado'nun ülkesine dönmesini istediği bir yazılı açıklama yayımladı.