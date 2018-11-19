Gösterilere katılanlar, yoksulluktan kaçan binlerce kişiye karşı "istilacılar defolsun" pankartları açtı.Meksika'nın sınır kenti Tijuana'da Orta Amerika'dan gelen binlerce kişinin yer aldığı göçmen kervanı tepkilere yol açıyor. Pazar günü yüzlerce Meksikalının katıldığı gösteride Honduras, El Salvador ve Guatemalalıların kente akın etmesi protesto edildi. Orta Amerika'dan yola çıkan göçmenler, Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmak istiyor.

Göstericiler "daha fazla kervan istemiyoruz" ve "istilacılar defolsun" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericilerin 2 bin 500 dolayındaki Orta Amerikalı göçmenin kaldığı Tijuana'nın futbol stadyumuna yürümesi nedeniyle polis yolları kapattı. Yolların kapatılması üzerine bazı göstericiler ile polis arasında arbede çıktığı bildirildi.

Gelecek günlerde bölgeye 3 bin kadar göçmenin daha varması bekleniyor. Resmi makamlarca yeni gelenlerin de kentin spor tesislerine yerleştirileceği açıklandı.

Çoğu yerde Meksikalılar yolculukları sırasında göçmenlerle dayanışma gösterirken, Tijuana son durakları oluyor. Yine ABD'den sınır dışı edilen göçmenler de bu sınır kentine gönderiliyor. Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum "göçmen kenti sayılsa da, Tijuana'nın böyle bir akına hazırlık olmadığını" söyledi. ABD sınırı yakınlarındaki Tijuana'da yaşayanlar ve işletmeler artan göçmen sayısı yüzünden ABD ile ilişkilerin bozulmasından endişe ediyor.