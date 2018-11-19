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Meksikalılar "göçmen kervanını" protesto ediyor

19.11.2018 10:51 | Son Güncelleme

Orta Amerika’dan ABD’ye ulaşmak için ilerleyen göçmen kervanı Meksika’nın Tijuana kentinde protesto ediliyor.

Meksikalılar "göçmen kervanını" protesto ediyor

Gösterilere katılanlar, yoksulluktan kaçan binlerce kişiye karşı "istilacılar defolsun" pankartları açtı.Meksika'nın sınır kenti Tijuana'da Orta Amerika'dan gelen binlerce kişinin yer aldığı göçmen kervanı tepkilere yol açıyor. Pazar günü yüzlerce Meksikalının katıldığı gösteride Honduras, El Salvador ve Guatemalalıların kente akın etmesi protesto edildi. Orta Amerika'dan yola çıkan göçmenler, Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmak istiyor.

Göstericiler "daha fazla kervan istemiyoruz" ve "istilacılar defolsun" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericilerin 2 bin 500 dolayındaki Orta Amerikalı göçmenin kaldığı Tijuana'nın futbol stadyumuna yürümesi nedeniyle polis yolları kapattı. Yolların kapatılması üzerine bazı göstericiler ile polis arasında arbede çıktığı bildirildi.

Gelecek günlerde bölgeye 3 bin kadar göçmenin daha varması bekleniyor. Resmi makamlarca yeni gelenlerin de kentin spor tesislerine yerleştirileceği açıklandı.

Çoğu yerde Meksikalılar yolculukları sırasında göçmenlerle dayanışma gösterirken, Tijuana son durakları oluyor. Yine ABD'den sınır dışı edilen göçmenler de bu sınır kentine gönderiliyor. Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum "göçmen kenti sayılsa da, Tijuana'nın böyle bir akına hazırlık olmadığını" söyledi. ABD sınırı yakınlarındaki Tijuana'da yaşayanlar ve işletmeler artan göçmen sayısı yüzünden ABD ile ilişkilerin bozulmasından endişe ediyor.

8 bin göçmenin hedefi ABD

Göçmenler ABD'de iltica başvurusunda bulunmak üzere yaklaşık bir ay önce yola çıkmışlardı. Orta Amerikalılar fakirlik ve şiddetten kaçıyor. Mahalleleri ele geçiren gençlerin kurdukları çetelerin halktan haraç topladığı ve gençleri çete üyesi olmaya zorladığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump defaten göçmenlerin ülkeye girmelerine izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Kervanların ülkeyi işgal edeceklerini söyleyen Trump Meksika sınırına 5 bin 600 asker göndermişti. Trump ardından bu sayıyı 15 bine kadar çıkaracaklarını belirtmişti. Çeşitli ülkelerden 8 bin dolayındaki göçmen gruplar halinde ABD'ye doğru ilerliyor.

Donald Trump Twitter paylaşımında "Kendi bayraklarını taşıyan ve ABD'ye iltica etmek isteyen kaçak göçmenlerin durdurulup geri gönderileceğini" yazmıştı. "İşgale hazır olmadıklarını ve buna izin vermeyeceklerini" belirten Trump "suç işleyenlerin Meksika'nın başına büyük iş açtıklarını" belirtmiş ve ülkelerine dönmelerini istemişti.

DW, dpa/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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