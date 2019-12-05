HABER

Sınırda güvenlik güçleri ile çatışma: 24 kişi öldü!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2019 09:57 | Son Güncelleme

Meksika'nın ABD sınırı yakınında, güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 24'e çıktı.

Sınırda güvenlik güçleri ile çatışma: 24 kişi öldü!

Coahuila eyaleti yetkilileri, Villa Union kasabasında hafta sonu silahlı kişilerin kamyonlarla yerel yönetim binalarına saldırması üzerine, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmaların ardından 3 kişinin daha cesedinin bulunduğunu, ölü sayısının 24'e yükseldiğini kaydetti.

Olayın ardından bölgede çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Noreste karteli üyeleri olduğu sanılan silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda 4 polis yaşamını yitirmişti.

Meksika'da 2006'da kartellerle yapılan mücadelede, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi kayboldu.

120 milyon nüfuslu Meksika'da, geçen yıl büyük bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi.

Ülkede 2017'de 32 bin 79 kişi öldürülmüştü, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı ise şimdiden 26 bini buldu.

KAYNAK: AA

PARTNER'Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez''Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez'
Camiden para çalan şahıs tutuklandıCamiden para çalan şahıs tutuklandı
Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (2)Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çatışma Meksika

En Çok Okunan Haberler

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan NATO'yla ilgili çarpıcı açıklama!

Cumhurbaşkanlığı'ndan NATO'yla ilgili çarpıcı açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hindistan'da trafik kazası: 9 ölü, 10 yaralı

Hindistan'da trafik kazası: 9 ölü, 10 yaralı

ABD Savunma Bakanı duyurdu: Suriye'de çekilme tamamlandı

ABD Savunma Bakanı duyurdu: Suriye'de çekilme tamamlandı

Dört anayasa uzmanından üçü 'azledilmeli' dedi!

Dört anayasa uzmanından üçü 'azledilmeli' dedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Bu ifadeyi kullananları lanetliyorum

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Miçotakis'ten Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama!

Miçotakis'ten Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama!

Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: "S-400 konusunda henüz pes etmedik"

Pentagon'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.