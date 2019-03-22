Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Tello'dan, Vali Karaloğlu'na ziyaret

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Vali Karaloğlu, makamındaki ziyarette, Tello'ya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meksika ve Türkiye arasında coğrafi olarak bir uzaklığın söz konusunu olduğunu aktaran Karaloğlu, buna rağmen iki ülke arasında dostane ilişkilerin devam ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin yeterli düzeyde bulunmadığını vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1.5 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz. Ama iki ülkenin potansiyeline baktığımızda bu rakamın tatmin edici olmadığı ortada. Bunu mutlaka geliştirmemiz gerekir. Yapılacak çalışmalar ve karşılıklı ziyaretlerle iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasını istiyoruz. Antalya, ürettiği yaş sebze ve meyvenin büyük çoğunluğunu ihraç eden bir şehir. Bundan dolayı iki ülke ticaretinin geliştirilmesi için çalışmalıyız."

Antalya'da hayat kalitesinin yüksek, turizm ve tarımın da oldukça gelişmiş olduğunu anlatan Karaloğlu, ocak ayında Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Meksika'ya doğrudan sefer yapacağını, uçak seferlerinin iki ülke arasındaki ilişkileri mutlaka geliştireceğini ifade etti.