Meksika'nın başkentinde kadına karşı şiddet alarmı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, kadına yönelik şiddete karşı alarma geçildiğini duyurdu.

El Universal'ın haberine göre, Sheinbaum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kadına şiddete karşı alınan önleyici tedbirlere ilişkin bir bildiri yayımladı.

Mağdurları korumaya yönelik alınan önlemleri de sıralayan Sheinbaum, önceliğin cinsiyete dayalı şiddeti ortadan kaldırmak için kamu politikaları oluşturmak olduğunu belirtti.

Sheinbaum, yerel yetkililerin desteğiyle cinsiyetçi şiddete karşı soruşturma ve tutuklamaların arttığına ancak cinsel saldırı ve tecavüz vakalarındaki artışın da sürdüğüne dikkati çekti.

Hükümet verilerine göre, ülkede geçen yıl 3 bin 662 kadın cinayeti işlenirken, bu yılın ilk 6 ayında kaydedilen 1834 kadın cinayetinin 107'si Meksiko'da işlendi.

