Meksika'nın Sınır Kasabası Göçmenler Nedeniyle BM'ye Başvurdu

Yardım gönüllüsü olarak görev yapan Rene Vazquez de Meksika hükümetinin bölgedeki sorunu görmezden geldiğini ve kafilelerin bu noktaya kadar ulaşmalarına izin verdiğini söylüyor. Toplam nüfusu 1.6 milyon olan Tijuana, gelen göçmenler nedeniyle sorunlar yaşıyor.

Yardımları koordine eden Manuel Figueroa, “Federal hükümetten yardım alamadığımız için mecburen Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.

Göçmenler için bölgeye portatif tuvaletler, duşlarla birlikte sabun ve şampuan getirildiği ancak ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalındığı belirtiliyor.

Açıklama kasabaya ulaşan 4976 kadın, erkek ve çocuklardan oluşan göçmen kafilesiyle ilgili çalışmaları yürüten Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum’den geldi. Söz konusu göçmenler yaklaşık biraylık bir yolculuğun ardından Amerika’ya geçebilmek hayaliyle Tijuana’ya ulaştılar.

Yaklaşık 5 bin kadar Orta Amerikalı göçmenin akın ettiği Meksika’nın Amerika sınırındaki Tijuana kasabası belediye başkanı Birleşmiş Milletler’den yardım talebinde bulundu. Kasabaya gelen göçmenlerin büyük kısmı bölgedeki spor tesislerinde konaklıyorlar.

Vazquez, “Göçmenlere karşı hiçbir olumsuz görüşüm yok onlar bu noktada en masum olanlar ama sorun hepimizi etkiliyor” dedi.

Belediye Başkanı göçmenlere yardım için belediyesinin kaynaklarını kullanmayacağının sözünü verdi. Bu nedenle de Cuma günü itibariyle Birleşmiş Milletler’e yardım başvurusu yapıldı.

Göçmenlerin spor komplekslerinde konaklatılıyor olması sebebiyle bölgedeki spor kulüpleri de antrenman ve çalışmalarını yapamaz hale geldi.

Gastelum yaptığı açıklamada Meksika hükümetinin Tijuana’ya 20 ton gıda yardımı göndermekten bahsettiğini ancak şu ana dek ancak 5 ton yardımın bölgeye ulaştığını söyledi.

Belediye Başkanı Meksika hükümetini ABD Başkanı Trump’tan gelen sınırı kapatın çağrısını dikkate almamakla da eleştirdi. Belediye Başkanı bölgede durumun kontrolden çıkmak üzere olduğunu söyledi.

Göçmenlere bölgedeki kiliseler, yardım kuruluşları ve sivil halk destek olmaya çalışıyor. Başkan Trump çoğunluğu Honduras’tan yola çıkan ve ülkedeki çeteler ve şiddet olaylarından kaçan kişilerin arasında suçlular, çeteler ve hatta Ortadoğuluların olduğunu söyledi ancak buna herhangi bir kanıt göstermemişti.

Başkan Trump ayrıca sınıra gelen göçmenlerin geçişlerinin engellenmesi adına binlerce asker sevk etti ve askerlere kaçak göçmenlere silah kullanılması da dahil olmak üzere müdahale etme yetkisi tanıdı.

