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Meksika'ya körfezdeki nesli tükenmekte olan yunusları koruma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:36 | Son Güncelleme

Meksika'ya körfezdeki nesli tükenmekte olan yunusları koruma çağrısı

MEKSİKO (AA) - Uzmanlar, Meksika hükümetini, California Körfezi'nde bulunan ve nesli tükenmekte olan yunus türü "körfez muturunun" koruma altına alınması için yüzer bariyerler kullanmaya çağırdı.

Meksika hükümetinden, deniz memelisi olan körfez muturlarının yaşam alanlarının yüzer bariyerlerle çevrelenmesini isteyen uzmanlar, kıyılardaki yasa dışı Totoaba avları sırasında yerleştirilen ve körfez muturlarının yok olmasına neden olan balıkçı ağlarının engellenmesi için daimi olarak askeri gemi yerleştirilmesini istedi.

Meksika Ulusal Ekoloji Enstitüsünden Armando Jaramillo, aralık ayında göreve başlayacak yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador hükümetinin, yasa dışı balıkçı teknelerinin denize açılmasının önüne geçmek için kıyı devriyeleri üzerinde daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi Meksika temsilcisi Alejandro Olivera, dünyada yalnızca yaklaşık 15 körfez muturu kaldığının sanıldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
California Körfezi körfez muturları Meksika

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