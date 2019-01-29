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Mektebim giriş sınavının tarihi belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 22:36 | Son Güncelleme

Akademik başarının ölçme değerlendirmesini yaparak ödüllendirilebilmesi için 23 ilde giriş sınavı düzenleyen Mektebim, kampüslerinin bulunduğu illerde eş zamanlı olarak yapacağı sınavı bu yıl 16-17 Şubat’ta gerçekleştirecek.Akademik başarının ölçme değerlendirmesini yaparak ödüllendirilebilmesi için 23 ilde giriş sınavı düzenleyen Mektebim, kampüslerinin bulunduğu illerde eş zamanlı olarak yapacağı sınavı bu yıl 16-17 Şubat’ta gerçekleştirecek.

Akademik başarının ölçme değerlendirmesini yaparak ödüllendirilebilmesi için 23 ilde giriş sınavı düzenleyen Mektebim, kampüslerinin bulunduğu illerde eş zamanlı olarak yapacağı sınavı bu yıl 16-17 Şubat’ta gerçekleştirecek.

Akademik başarının ölçme değerlendirmesini yaparak ödüllendirilebilmesi için 23 ilde giriş sınavı düzenleyen Mektebim, kampüslerinin bulunduğu illerde eş zamanlı olarak yapacağı sınavı bu yıl 16-17 Şubat’ta gerçekleştirecek. Yapılan açıklamada; yenilikçi eğitim programı ile okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürerek bilgiyi deneyimsel uygulamalarla üretime dönüştüren bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen Mektebim; Adana, Afyon, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Manisa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Yalova’da bulunan kampüslerinde düzenleyeceği giriş sınavı, 4-5-6-7-8-9-10 ve 11’inci sınıflar için yapılacak.

Ayrıca; 3 farklı seansta ve sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek sınava katılan öğrenciler, başarı sıralamalarına göre belirlenen burslardan faydalanacak. Öğrencilere eşlik eden veliler, öğrenciler sınavdayken konferans salonlarında düzenlenecek ergenlik, çocuk gelişimi, etkili iletişim ve benzeri konulardaki seminerlere katılabilecek.

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